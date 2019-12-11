Лидер Наполи покинет клуб: все претенденты на Мертенса

Новости спорта:Дрис Мертенс покинет клуб, стороны не могут договориться о новом контракте.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс покинет клуб, стороны не могут договориться о новом контракте, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, в услугах бельгийца заинтересованы Интер, дортмундская Боруссия и Галатасарай. Сам игрок не хочет уезжать из Италии, что дает преимущество миланцам.

Ранее сообщалось, что Интер готов предложить Дрису Мертенсу 4 миллиона евро в год в случае перехода.

Напомним, что предпосылкой для ухода Мертенса являются последние события в Наполи. Кроме того, игрок не может найти общий язык с президентом Наполи Аурелио Де Лаурентисом, поэтому ищет другие варианты для продолжения карьеры.

Мертенс выступает за неаполитанцев с 2013 года, куда перешел из ПСВ. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах (9 голов и 3 ассиста).

Наполи находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, в следующей игре команда встретится с Пармой 14 декабря.