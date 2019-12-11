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Тухель - о конфликте с Мбаппе: Он должен уважать мои решения

Тухель - о конфликте с Мбаппе: Он должен уважать мои решения
10:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Звездный игрок остался недоволен своей заменой на 90-й минуте матча ПСЖ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поведение форварда Килиана Мбаппе после замены в конце матча 17-го тура Лиги 1 против Монпелье.

"Тренировать Килиана не трудно, но у него особый менталитет. Когда выигрываешь трофеи и обладаешь таким талантом, ты не хочешь, чтобы тебя меняли.

Но он должен уважать мои решения и проявлять уважение к игроку, который выходит на поле", – цитирует Тухеля AS.

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Напомним, на 90-й минуте матча против Монпелье Тухель решил заменить Мбаппе на Шупо-Мотинга. Мбаппе разгневался на Тухеля и демонстративно не обращал внимания на тренера после замены.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель, Килиан Мбаппе.
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