Тухель - о конфликте с Мбаппе: Он должен уважать мои решения

Новости спорта:Звездный игрок остался недоволен своей заменой на 90-й минуте матча ПСЖ.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поведение форварда Килиана Мбаппе после замены в конце матча 17-го тура Лиги 1 против Монпелье.

"Тренировать Килиана не трудно, но у него особый менталитет. Когда выигрываешь трофеи и обладаешь таким талантом, ты не хочешь, чтобы тебя меняли.

Но он должен уважать мои решения и проявлять уважение к игроку, который выходит на поле", – цитирует Тухеля AS.

Напомним, на 90-й минуте матча против Монпелье Тухель решил заменить Мбаппе на Шупо-Мотинга. Мбаппе разгневался на Тухеля и демонстративно не обращал внимания на тренера после замены.