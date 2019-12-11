Челси - Лилль: голы и обзор матча (Видео)

Новости спорта:Челси обыграл Лилль и вышел в плей-офф ЛЧ со второго места.

Лондонский Челси добыл важную победу над аутсайдером группы Лиллем 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Судьбу первого места в группе решали команды в параллельном матче Аякс - Валенсия (0:1).

Таким образом, полуфиналист ЛЧ прошлого года Аякс будет играть в Лиге Европы.

Челси - Лилль

Челси - Лилль 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 — Реми, 78

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон — Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте — Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)

Лилль: Меньян (Леонардо, 72) — Пье, Джало, Габриэль, Челик — Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре — Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)

Предупреждения: Зума — Челик, Шека.

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