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Среда, 11.12.2019
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
11:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Все что нужно знать о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вот и подошел к завершению групповой этап Лиги чемпионов. В среду определятся еще 2 участника плей-офф, но 14 уже известно.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря, в Ньоне.

Сеяные

"Бавария"

"Барселона"

"Валенсия"

"Ливерпуль"

"Манчестер Сити"

"Пари Сен-Жермен"

"РБ Лейпциг" 

"Ювентус" 

Несеяные

"Боруссия" Дортмунд 

"Лион"

"Наполи"

"Реал"

"Тоттенхэм" 

"Челси"

Если сегодня Шахтер выйдет из группы С, то попадет во вторую корзину несеяных.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле.

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УЕФА, Лига Европы, Жеребьевка, Лига Чемпионов, ЛЧ.
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