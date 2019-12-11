Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда

Вот и подошел к завершению групповой этап Лиги чемпионов. В среду определятся еще 2 участника плей-офф, но 14 уже известно.
Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря, в Ньоне.
Сеяные
"Бавария"
"Барселона"
"Валенсия"
"Ливерпуль"
"Манчестер Сити"
"Пари Сен-Жермен"
"РБ Лейпциг"
"Ювентус"
Несеяные
"Боруссия" Дортмунд
"Лион"
"Наполи"
"Реал"
"Тоттенхэм"
"Челси"
Если сегодня Шахтер выйдет из группы С, то попадет во вторую корзину несеяных.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле.