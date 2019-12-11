Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда

Новости спорта:Все что нужно знать о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вот и подошел к завершению групповой этап Лиги чемпионов. В среду определятся еще 2 участника плей-офф, но 14 уже известно.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря, в Ньоне.

Сеяные

"Бавария"

"Барселона"

"Валенсия"

"Ливерпуль"

"Манчестер Сити"

"Пари Сен-Жермен"

"РБ Лейпциг"

"Ювентус"

Несеяные

"Боруссия" Дортмунд

"Лион"

"Наполи"

"Реал"

"Тоттенхэм"

"Челси"

Если сегодня Шахтер выйдет из группы С, то попадет во вторую корзину несеяных.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Стамбуле.