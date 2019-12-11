Форвард Альбасете поддержал Зозулю

Новости спорта:Нападающий Альбасете Хавьер Акунья прокомментировал ситуацию с украинским одноклубником Романом Зозулей.

Нападающий Альбасете Хавьер Акунья прокомментировал ситуацию с украинским одноклубником Романом Зозулей, который может не сыграть против Райо Вальекано из-за плохого отношения с местными фанатами. По словам парагвайца, он знает о том, что Роман хороший человек.

«Я бы хотел, чтобы Роман играл против Райо Вальекано. Он наш партнер и мы прекрасно знаем, какой он человек. Роман невероятный. Он мой друг, которого я люблю, и я всегда хочу, чтобы он был в моей команде», — цитирует Акунью официальный сайт Альбасете.

На этой неделе тренерский штаб Альбасете окончательно определится с тем, стоит ли выпускать Зозулю на игру с его бывшей командой, из которой он в срочном порядке вернулся из аренды обратно в Бетис именно из-за плохих отношений с болельщиками.

Стоит отметить, что фанаты Альбасете, а также игроки и тренерский штаб нынешнего клуба украинца неоднократно выражали поддержку в адрес Зозули в связи с различными обвинения на политической почве.

В нынешнем сезоне Зозуля забил 3 гола и сделал ассист в 16 матчах за Альбасете. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

Альбасете находится на 8 месте турнирной таблицы Сегунды, Райо Вальекано занимает 14 строчку. Матч состоится 15 декабря.