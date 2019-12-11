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Интер - Барселона: голы и обзор матча (Видео)

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Интер - Барселона: голы и обзор матча (Видео)
11:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Подопечные Антонио Конте умудрились проиграть Барселоне с полурезервным составом.

Перед заключительным матчем группового раунда лишь Барселона и Славия знали о своих местах (1 и 4). А вот Интеру и Борусси Д следовало постараться, чтобы играть в Лиге чемпионов дальше или идти путем Лиги Европы. Команде Конте следовало обыграть на своем поле Барселону, которая приехала без Месси и других игроков основы, чтобы не оглядываться на матч в Германии.

Но Интер не реализовал массу моментов, чем поплатился и получил в концовке матча гол от самого юного футболиста, который забивал в ЛЧ.

Интер - Барселона

Интер – Барселона 1:2

Голы: Лукаку, 44 – Карлес Перес, 23, Фати, 86.

Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриниар – Д'Амброзио (Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Бираги (Лацаро, 69) – Мартинес, Лукаку.

Барселона: Нето – Тодибо, Умтити, Ленгле – Ракитич (Де Йонг, 63) – Ваге, Видаль, Аленья, Фирпо – Карлес Перес (Фати, 85), Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Валеро – Ленгле, Фирпо.

Все что нужно знать о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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УЕФА, ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лига Чемпионов.
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