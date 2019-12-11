Фати: Весь стадион замолчал и я подумал "Что я только что сделал?"

Новости спорта:Вингер Барселоны был счастлив забить свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Барселона в 6-м туре Лиги чемпионов обыграла Интер (2:1), а победный гол на свой счет записал Ансу Фати. 17-летний вингер стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение Питера Офори-Квайе, забивавшего за Олимпиакос еще в 1997.

"Мне только что сказали, что я побил рекорд. Невероятно счастлив, что забил гол и что команда победила", — цитирует Фати после матча ESPN.

"Это мечта. Все происходит так быстро. Я просто наслаждаюсь и учусь у лучших. Каждый раз, когда мне дают шанс, я стараюсь использовать его, забивая или упорно работая".

"В моменте с голом я отдал мяч Суаресу, он отпасовал обратно мне. Когда я забил, удивился, потому что весь стадион замолчал. Я думал: "Что я только что сделал?". Но я был очень счастлив".

Также Ансу в этом сезоне стал самым молодым автором гола Барселоны в Ла Лиге, забив Осасуне в августе в возрасте 16 лет и 304 дней.

На прошлой неделе Ансу заключил улучшенный контракт с каталонским клубом.