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Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Аталанта

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Аталанта
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта".

Футболисты донецкого "Шахтера" в среду, 11 декабря, проведут заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут принимать итальянскую "Аталанту".

По мнению букмекеров, шансы команд в матче на ОСК "Металлист" в Харькове практически равны.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 2,5, на успех "Аталанты" - 2,5, а на ничью - 3,8. Наиболее вероятным счетом букмекеры называют ничью 1:1 (коэффициент 7,0).

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на успех "Шахтера" с коэффициентом 2,55, на ничью - 3,8, на победу "Аталанты" - 2,55.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

"Шахтер" выйдет из группы, если обыграет "Аталанту". Или если сыграет вничью, а загребское "Динамо" в Хорватии не обыграет "Манчестер Сити".

Положение команд в группе С после 5-ти туров "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, УПЛ.
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