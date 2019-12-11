"Я расстроен и зол": Мемфис Депай прокомментировал выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Капитан Лиона очень недоволен болельщиками клуба, который оскорбляли защитника Марсело.

Лион сумел квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, сведя к ничьей матч против РБ Лейпциг (2:2, хотя проигрывал 0:2). Однако игра закончилась столкновением игроков во главе с капитаном Мемфисом Депаем с болельщиками клуба.

Причиной стал оскорбительный баннер с ослом и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб.

"Я расстроен и зол. Мы не показали свой лучший футбол, но прошли дальше. Мы сделали все возможное. Когда болельщики не поддерживают кого-то из игроков, чего вы ожидаете от команды?", — цитирует Мемфиса Депая Goal со ссылкой на RMC Sport.

"У кого есть время делать такие баннеры? У людей есть дети, они ходят на работу. У кого есть время рисовать осла? Если у вас есть на это время, вам действительно нужно заняться чем-то более стоящим в вашей жизни".

"Это был плевок в нас. Я никогда не видел подобного".