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"Я расстроен и зол": Мемфис Депай прокомментировал выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Я расстроен и зол": Мемфис Депай прокомментировал выход в плей-офф Лиги чемпионов
12:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Капитан Лиона очень недоволен болельщиками клуба, который оскорбляли защитника Марсело.

Лион сумел квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, сведя к ничьей матч против РБ Лейпциг (2:2, хотя проигрывал 0:2). Однако игра закончилась столкновением игроков во главе с капитаном Мемфисом Депаем с болельщиками клуба.

Причиной стал оскорбительный баннер с ослом и призывом к защитнику Марсело покинуть клуб.

"Я расстроен и зол. Мы не показали свой лучший футбол, но прошли дальше. Мы сделали все возможное. Когда болельщики не поддерживают кого-то из игроков, чего вы ожидаете от команды?", — цитирует Мемфиса Депая Goal со ссылкой на RMC Sport.

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"У кого есть время делать такие баннеры? У людей есть дети, они ходят на работу. У кого есть время рисовать осла? Если у вас есть на это время, вам действительно нужно заняться чем-то более стоящим в вашей жизни".

"Это был плевок в нас. Я никогда не видел подобного".

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Лига Чемпионов, ФК Лион, Мемфис Депай, РБ Лейпциг.
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