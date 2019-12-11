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Тухель: ПСЖ не будет рисковать своими игроками с Галатасараем

Тухель: ПСЖ не будет рисковать своими игроками с Галатасараем
12:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Менеджер парижан рассказал о подготовке к матчу в турками.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о подготовке команды в финальному матчу группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая.

«Я решу после тренировки, кто сыграет но надеюсь, нам не придется вносить слишком много изменений. Мы не будем рисковать игроками, у которых есть угроза дисквалификации из-за перебора карточек, или игроками, которые много играли в последнее время".

"Кавани не играл против Монпелье, потому что он чувствовал дискомфорт. Сегодня он только начал тренироваться с командой. Он профессионал, поэтому он разочарован. Он хочет играть, он привык играть каждые три дня. Он усердно работает, мы должны подождать до окончания тренировки, но я постараюсь дать ему несколько минут против Галатасарая, если это возможно" — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

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Напомним, в параллельном матче Брюгге сыграет против Реала. Ранее свое мнение о матче высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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ФК ПСЖ, Чемпионат Франции, Новости спорта, Томас Тухель.
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