Тухель: ПСЖ не будет рисковать своими игроками с Галатасараем

Новости спорта:Менеджер парижан рассказал о подготовке к матчу в турками.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о подготовке команды в финальному матчу группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая.

«Я решу после тренировки, кто сыграет но надеюсь, нам не придется вносить слишком много изменений. Мы не будем рисковать игроками, у которых есть угроза дисквалификации из-за перебора карточек, или игроками, которые много играли в последнее время".

"Кавани не играл против Монпелье, потому что он чувствовал дискомфорт. Сегодня он только начал тренироваться с командой. Он профессионал, поэтому он разочарован. Он хочет играть, он привык играть каждые три дня. Он усердно работает, мы должны подождать до окончания тренировки, но я постараюсь дать ему несколько минут против Галатасарая, если это возможно" — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, в параллельном матче Брюгге сыграет против Реала. Ранее свое мнение о матче высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.