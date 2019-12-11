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Перенесенный матч Барселона - Реал могут снова перенести

Перенесенный матч Барселона - Реал могут снова перенести
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Каталонская полиция выступает за перенос матча “Барселона” - “Реал”.

Каталонская полиция не может гарантировать безопасность во время отложенного матча 10 тура чемпионата Испании между “Реалом” и “Барселоной”, который должен состояться 18 декабря на “Камп Ноу”.

18 декабря сторонники независимости Каталонии планируют организовать акцию протеста возле домашнего стадиона каталонского клуба. В полиции заявили, что им не хватает сотрудников, сообщает Footballua.tv.

“По мнению организаторов, громкая футбольная вывеска позволит мобилизовать максимальное количество людей. Полиция считает невозможным организовать безопасный проезд автобуса мадридского клуба”, - говорится в сообщении.

Напомним, что изначально поединок между “Реалом” и “Барселоной” должен был состояться в октябре, но был перенесен на 18 декабря из-за акции протеста (18.12.2019 21:00 Барселона - Реал)

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Подопечные Эрнесто Вальверде, как и раньше, сохраняют лидерство в турнирной таблице испанской Примеры и на данный момент опережают мадридский “Реал” за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Эль Класико, ФК Реал Мадрид.
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