Матвиенко - о матче против Аталанты: Поговорим с Малиновским

Новости спорта:Николай Матвиенко прокомментировал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. Футболист заверил, что вся команда предельно сконцентрирована перед матчем с итальянцами.

«Стараемся всегда с положительными эмоциями готовиться, но все равно понимаем, насколько важна следующая игра. Все максимально сконцентрированы».

«Малиновский? Все знают, какой у него удар. Он недавно забил красивый гол. Но мы готовимся, нам показывают и разбирают всех футболистов. Все у нас будет хорошо. А с Русланом поговорим уже непосредственно перед игрой», — рассказал футболист в эфире телеканала Футбол 1/2.

«Неважно, кто забьет в будущем матче. Главное забить и победить. Также важно не пропустить, это вдвойне будет приятно».

В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл в 19 матчах Шахтера во всех турнирах, отметившись одним забитым мячем.

Напомним, что решающий матч для Горняков в групповом этапе ЛЧ обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Шахтер и Аталанта сыграют в Харькове 11 декабря. Победа гарантирует команде Луиша Каштру выход в плей-офф Лиги чемпионов. Аталанта выйдет из группы, если обыграет Горняков, а загребское Динамо не победит в домашнем матче Манчестер Сити.