Матвиенко - о матче против Аталанты: Поговорим с Малиновским

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. Футболист заверил, что вся команда предельно сконцентрирована перед матчем с итальянцами.
«Стараемся всегда с положительными эмоциями готовиться, но все равно понимаем, насколько важна следующая игра. Все максимально сконцентрированы».
«Малиновский? Все знают, какой у него удар. Он недавно забил красивый гол. Но мы готовимся, нам показывают и разбирают всех футболистов. Все у нас будет хорошо. А с Русланом поговорим уже непосредственно перед игрой», — рассказал футболист в эфире телеканала Футбол 1/2.
«Неважно, кто забьет в будущем матче. Главное забить и победить. Также важно не пропустить, это вдвойне будет приятно».
В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл в 19 матчах Шахтера во всех турнирах, отметившись одним забитым мячем.
Напомним, что решающий матч для Горняков в групповом этапе ЛЧ обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
Шахтер и Аталанта сыграют в Харькове 11 декабря. Победа гарантирует команде Луиша Каштру выход в плей-офф Лиги чемпионов. Аталанта выйдет из группы, если обыграет Горняков, а загребское Динамо не победит в домашнем матче Манчестер Сити.