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Официально: Украина сыграет с Францией 27 марта

Официально: Украина сыграет с Францией 27 марта
13:25 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:Товарищеский матч между сборными Украины и Франции точно состоится.

Этот матч пройдет во Франции в рамках подготовки национальной команды к финальной части Евро-2020 и станет первой в истории для сборной Украины контрольной встречей с действующими чемпионами мира. Место проведения и точное время начала поединка будет сообщено позже. Игра состоится 27 марта 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее стало известно о месте проведения еще одной товарищеской игры команды Андрея Шевченко. 31 марта наши ребята сыграют против Польши в Хожуве.

Лига Европы: решающий матч для Динамо

Ранее состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020. Украина сыграет с Австрией, Нидерландами и одним из победителей плей-офф (Румыния/Грузия/Северная Македония/Косово/Беларусь). Франция попала в группу смерти с Германией и Португалией.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости спорта, УАФ.
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