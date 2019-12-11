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Евро-2020: впервые на чемпионате Европы не будет бумажных билетов

Евро-2020: впервые на чемпионате Европы не будет бумажных билетов
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На Евро-2020 полностью откажутся от бумажных билетов.

Болельщикам для прохождения на стадион во время матчей финальной части чемпионата Европы по футболу понадобится мобильный телефон и специальное приложение.

Как сообщает пресс-служба УАФ, такая практика уже имела место на последних финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, в финале Лиги наций, а теперь очередь дошла и до чемпионата Европы.

Болельщики команд, вышедших в финал Евро-2020, получат свои билеты ближе к турниру на мобильный телефон через официальное мобильное приложение. Официальное мобильное приложение Евро-2020 (The UEFA Euro 2020 official mobile ticket app) можно скачать ближе к турниру (в конце мая) на телефоны с операционными системами Android и iOS.

Для загрузки билета болельщикам потребуется наличие Интернета, а в день матча - Bluetooth и уверенность, что телефон заряжен полностью.

По желанию можно получить на память сувенирный бумажный билет. Его можно купить за 15 евро при оплате билетов. Если болельщик пожелает сувенирный билет, он получит его после турнира.

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Напомним, сборная Украины по футболу начинает свое выступление на Евро-2020 14 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов.

По результатам жеребьевки, состоявшейся 30 ноября, в группу с Украиной попали Нидерланды и Австрия. Еще один соперник будет известен в следующем году - им может стать сборная Румынии или победитель отборочного пути D.

В марте подопечные Андрея Шевченко сыграют два контрольных матча: со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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Сборная Украины, УЕФА, Чемпионат Европы, Евро-2020.
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