Лугано отправился в Киев: состав швейцарцев на матч с Динамо

Новости спорта:Лугано вылетел в Киев на поединок решающего тура группового раунда Лиги Европы против киевского Динамо

Сегодня утром Лугано вылетел в Киев на поединок решающего тура группового раунда Лиги Европы против киевского Динамо, сообщает официальный сайт бело-синих.

В составе команды Маурицио Якобаччи 19 игроков: четыре футболиста травмированы, а один игрок дисквалифицирован.

В частности, из-за повреждений своей команде не помогут полузащитники Джонатан Саббатини, Мирослав Човило и Франсиско Родригес, а также форвард Александер Герндт. Из-за перебора желтых карточек не сыграет основной форвард Лугано Карлиньош Жуниор.

Матч Динамо — Лугано состоится в Киеве в четверг, 12 декабря. Киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо побеждать швейцарцев.

После пяти туров у команды Алексея Михайличенко шесть очков. В параллельном матче между собой сыграют конкуренты Динамо — Копенгаген и Мальме.

Вратари: Ноам Бауманн, Давид да Коста

Защитники: Мият Марич, Фабио Дапрела, Нума Лаванши, Акош Кечкеш, Фулвио Сулмони, Гай Элож Коффи Яо, Линус Обексер

Полузащитники: Домен Чрнигой, Балинт Вечей, Санди Ловрич, Стефано Гвидотти, Оливье Куштодиу, Марко Араторе

Нападающие: Маттиа Боттани, Франклин Сасере, Филип Холендер, Никола Дальмонт