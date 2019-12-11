Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Лугано отправился в Киев: состав швейцарцев на матч с Динамо

Лугано отправился в Киев: состав швейцарцев на матч с Динамо
13:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лугано вылетел в Киев на поединок решающего тура группового раунда Лиги Европы против киевского Динамо

Сегодня утром Лугано вылетел в Киев на поединок решающего тура группового раунда Лиги Европы против киевского Динамо, сообщает официальный сайт бело-синих.

В составе команды Маурицио Якобаччи 19 игроков: четыре футболиста травмированы, а один игрок дисквалифицирован.

В частности, из-за повреждений своей команде не помогут полузащитники Джонатан Саббатини, Мирослав Човило и Франсиско Родригес, а также форвард Александер Герндт. Из-за перебора желтых карточек не сыграет основной форвард Лугано Карлиньош Жуниор.

Матч Динамо — Лугано состоится в Киеве в четверг, 12 декабря. Киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо побеждать швейцарцев.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

После пяти туров у команды Алексея Михайличенко шесть очков. В параллельном матче между собой сыграют конкуренты Динамо — Копенгаген и Мальме.

Вратари: Ноам Бауманн, Давид да Коста

Защитники: Мият Марич, Фабио Дапрела, Нума Лаванши, Акош Кечкеш, Фулвио Сулмони, Гай Элож Коффи Яо, Линус Обексер

Полузащитники: Домен Чрнигой, Балинт Вечей, Санди Ловрич, Стефано Гвидотти, Оливье Куштодиу, Марко Араторе

Нападающие: Маттиа Боттани, Франклин Сасере, Филип Холендер, Никола Дальмонт

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Лугано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
02 Как Зенит за один вечер потерял все
03 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
04 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
05 Лига Европы: решающий матч для Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь