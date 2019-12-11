Лугано отправился в Киев: состав швейцарцев на матч с Динамо

Сегодня утром Лугано вылетел в Киев на поединок решающего тура группового раунда Лиги Европы против киевского Динамо, сообщает официальный сайт бело-синих.
В составе команды Маурицио Якобаччи 19 игроков: четыре футболиста травмированы, а один игрок дисквалифицирован.
В частности, из-за повреждений своей команде не помогут полузащитники Джонатан Саббатини, Мирослав Човило и Франсиско Родригес, а также форвард Александер Герндт. Из-за перебора желтых карточек не сыграет основной форвард Лугано Карлиньош Жуниор.
Матч Динамо — Лугано состоится в Киеве в четверг, 12 декабря. Киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы необходимо побеждать швейцарцев.
После пяти туров у команды Алексея Михайличенко шесть очков. В параллельном матче между собой сыграют конкуренты Динамо — Копенгаген и Мальме.
Вратари: Ноам Бауманн, Давид да Коста
Защитники: Мият Марич, Фабио Дапрела, Нума Лаванши, Акош Кечкеш, Фулвио Сулмони, Гай Элож Коффи Яо, Линус Обексер
Полузащитники: Домен Чрнигой, Балинт Вечей, Санди Ловрич, Стефано Гвидотти, Оливье Куштодиу, Марко Араторе
Нападающие: Маттиа Боттани, Франклин Сасере, Филип Холендер, Никола Дальмонт