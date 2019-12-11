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Манчестер Юнайтед готов продать свою главную звезду в Реал

Манчестер Юнайтед готов продать свою главную звезду в Реал
14:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вырученные деньги Манчестер Юнайтед намерен потратить на усиление состава.

Манчестер Юнайтед согласился продать полузащитника Поля Погба уже ближайшей зимой, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство клуба понимает, что француз в любом случае настроен покинуть команду, поэтому постарается извлечь максимальную выгоду из его желания. У игрока осталось полтора года контракта, поэтому зимой или максимум следующим летом за него еще можно получить неплохие деньги.

МЮ может продать Погба в Реал или Барселону, а на вырученные деньги английский клуб рассчитывает купить двух полузащитников и нападающего.

Ультиматум Погба: звездный хавбек твердо намерен сменить клуб

Среди приоритетных целей МЮ называется Джеймс Мэддисон из Лестера и Сауль Нигуес из мадридского Атлетико. В нападение может быть куплен форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд или Марио Манджукич, выступающий сейчас в Ювентусе.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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