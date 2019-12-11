Львов - Колос: болельщики смогут бесплатно посетить матч УПЛ

Новости спорта:Львов объявил о бесплатном входе на заключительный матч первой части сезона в Favbet Лиге.

Львов объявил о бесплатном входе на заключительный матч первой части сезона в Favbet Лиге против Колоса, который состоится 14 декабря.

«Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на последний домашний матч сине-золотых львов в 2019 году. Вы были с нами в течение всего года и давали нам с трибун самое главное — свою поддержку. Мы же изо всех сил пытаемся отблагодарить вас своей самоотдачей и игрой на поле! Вход на матч ПФК Львов – ФК Колос – свободный! Мы ждем именно тебя!», — гласит заявление на официальном сайте львовского клуба.

Львов располагается на 10-й строчке с 12 очками. Колос идет на шестом месте турнирной таблицы УПЛ с 20 очками в активе.

Встреча между Львовом и Колосом состоится 14 декабря на стадионе Украина во Львове. Начало матча — 14:00 по киевскому времени.