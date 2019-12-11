Известный теннисист пополнил команду Свитолиной (Фото)

Новости спорта:Украинка Элина Свитолина тренируется с экс-восьмой ракеткой мира Маркосом Багдатисом.

На днях Элина Свитолина анонсировала пополнение в команде. Сегодня появилась фотография, на которой изображен ее тренер Эндрю Беттлс, а также присутствует легендарный кипрский теннисист Маркос Багдатис.

"Командная работа дает вам лучшую возможность воплотить цели в реальность", – написала украинская теннисистка в твиттере.

Во вторник, 10 декабря, стал известен список участниц основной сетки первого в новом сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Напрямую по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре украинки: Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92).