Australian Open: сколько украинок заявилось на престижный турнир

Новости спорта:Элина Свитолина и еще четыре украинки сыграют в основной сетке турнире Australian Open.

Во вторник, 10 декабря, стал известен список участниц основной сетки первого в новом сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Напрямую по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре украинки: Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92).

Катерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом (№85). На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкая (№107).

Отметим, что отсутствует в заявочном листе Виктория Азаренко, занимающая 50-е место в рейтинге. Белоруска также не заявлялась на турниры WTA накануне австралийского "Шлема".

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля 2020 года.