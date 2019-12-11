Скачать
Среда, 11.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Australian Open: сколько украинок заявилось на престижный турнир

Australian Open: сколько украинок заявилось на престижный турнир
10:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Элина Свитолина и еще четыре украинки сыграют в основной сетке турнире Australian Open.

Во вторник, 10 декабря, стал известен список участниц основной сетки первого в новом сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Напрямую по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре украинки: Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92).

Катерина Бондаренко воспользовалась защищенным рейтингом (№85). На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкая (№107).

Калинина отказалась доиграть стартовый матч на турнире ITF в Дубае

Отметим, что отсутствует в заявочном листе Виктория Азаренко, занимающая 50-е место в рейтинге. Белоруска также не заявлялась на турниры WTA накануне австралийского "Шлема".

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
02 Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
03 Лига Европы: решающий матч для Динамо
04 Ливерпуль не дал Зальцбургу шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
05 Украинские биатлонисты попали в больницу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь