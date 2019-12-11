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Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет

Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 47 лет
14:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:47 лет назад родился украинский футболист Андрей Гусин.

11 декабря 1972 год - в Золочеве Львовской области родился Андрей Гусин, который стал легендой сборной Украины и киевского Динамо.

Андрей Гусин трагически погиб 17 сентября 2014 года под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом на автодроме "Чайка". Ему было всего 41...

Карьеру футболиста Гусин начинал на позиции форварда, однако Лобановский рассмотрел в игроке задатки опорного полузащитника. Это и определило дальнейшую игру Андрея. Самым памятным поединком с участием Гусина можно назвать поединок отбора ЧМ-2006 против сборной Греции.

Мама футболиста трогательно поздравила с днем рождения.

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В пятницу, 13 декабря, в манеже на динамовской базе в Конча-Заспе состоится матч памяти Андрея Гусина. Начало поединка запланировано на 13:00. Встречаются динамовцы и карпатовцы его поколения, будет много звёзд.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Андрей Гусин.
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