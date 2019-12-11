Шахтер проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА

В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте — 1:2. На дубль Пикколи "горняки" ответили только забитым мячом Бондаренко.
Дончане заняли последнее место в группе с двумя очками, а вот Аталанта выиграла квартет с 13 пунктами.
Шахтер U-19 – Аталанта U-19 1:2
Голы: Пикколи, 20, 53 – Бондаренко, 62.
Шахтер U-19: Трубин – Козик, Муравский (Эгбуджуо, 55), Якуба, Драмбаев – Гуров (Чирук, 46), Бондаренко (Рудавский, 90), Крыськов – Очеретько (Кобылянский, 90), Сикан, Мудрик (Вьюнник, 84).
Аталанта U-19: Гелми – Бергонци, Околи, Хайденрайх, Броньи – Гут, Панада (Финарди, 77) – Гислени (Сидибе, 77), Кортиновис (Милани, 90), Гисланди – Пикколи.