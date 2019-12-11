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Шахтер проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА

Шахтер проиграл Аталанте в Юношеской лиге УЕФА
14:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте

В шестом туре Юношеской лиги УЕФА Шахтер дома проиграл Аталанте — 1:2. На дубль Пикколи "горняки" ответили только забитым мячом Бондаренко.

Дончане заняли последнее место в группе с двумя очками, а вот Аталанта выиграла квартет с 13 пунктами.

Шахтер U-19 – Аталанта U-19 1:2

Голы: Пикколи, 20, 53 – Бондаренко, 62.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

Шахтер U-19: Трубин – Козик, Муравский (Эгбуджуо, 55), Якуба, Драмбаев – Гуров (Чирук, 46), Бондаренко (Рудавский, 90), Крыськов – Очеретько (Кобылянский, 90), Сикан, Мудрик (Вьюнник, 84).

Аталанта U-19: Гелми – Бергонци, Околи, Хайденрайх, Броньи – Гут, Панада (Финарди, 77) – Гислени (Сидибе, 77), Кортиновис (Милани, 90), Гисланди – Пикколи.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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