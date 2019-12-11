Сульшер рассказал о восстановлении Погба

Новости спорта:Оле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что полузащитник Поль Погба сыграет в этом году.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что полузащитник Поль Погба сыграет в этом году. По его словам, пока об этом уверенно говорить нельзя, но француз старается изо всех сил.

«Пока рано что-то утверждать, но я надеюсь, что Погба выйдет на поле еще в этом году. Поль усердно трудится, чтобы находиться в нужных кондициях. Мы верим, что вскоре сможем рассчитывать на него», — цитирует Сульшера Evening Standard.

Француз получил травму еще в конце сентября во время игры с Арсеналом (1:1). Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам говорил о том, что у игрока возникли новые проблемы с голеностопом.

Погба в нынешнем сезоне суммарно провел 6 матчей во всех турнирах за МЮ и отдал 2 результативные передачи, при этом голов не забивая.

На данный момент Манчестер Юнайтед находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.