Моуринью запретил игрокам Тоттенхэма пересматривать отрывки матча с Баварией

Новости спорта:Жозе Моуринью намерен улучшать игру Тоттенхэма.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью запретил свои подопечным пересматривать фрагменты матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (2:7).

"Я запретил своим игрокам смотреть любые фрагменты того матча. Я смотрел его пару раз с тренерским штабом, пытаясь рассмотреть каждую деталь, но ни одного куска матча смотреть парням я не разрешаю.

Мы собираемся сосредоточиться скорее на своей игре, нежели на "Баварии", чтобы развивать и улучшать свою игру, а не чужую. Мы полностью будем сфокусированы на себе. Я пришёл в клуб в середине сезона, у меня не было предсезонки, чтобы тщательно узнать всех игроков. Поэтому мы должны постараться показать качественную игру", — приводит слова Моуринью The Telegraph.