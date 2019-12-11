Маркевич: Больно смотреть, как играет Динамо (Видео)

Новости спорта:Мирон Маркевич подверг критике оба украинских грандов.

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

- Вы много критикуете "Динамо", "Шахтер" — намного реже. "Горняков" не за что критиковать? Или вас о них не спрашивают?

- Во-первых, "Шахтер" держится на уровне. Я болею за "Динамо" с шести лет. С того момента, как попал в Киев на футбол. "Динамо" было визитной карточкой Украины. Еще при СССР. Сейчас больно смотреть, как команда играет. Я помню совсем другое "Динамо". Только это меня беспокоит. А то, что они на меня обижаются… Пусть обижаются, ради бога. Покажите свою работу. Уже не можем "Мальме" обыграть, о чем мы говорим…

У "Шахтера" действительно серьезная футбольная школа. Но я просто не вижу воспитанников этой школы. Покупают в Бразилии хороших футболистов, нет вопросов. Но такая сильная школа, в Украине собирают сильных молодых футболистов. Но что-то я их не вижу в основном составе.

- Почему так? Не дают шансов?

- Не знаю, возможно. Их тренировал Фонсека, теперь новый тренер. А игроков не видно. Где-то Коваленко выходит… Но он начинал намного лучше, сейчас стушевался. Кривцов и Степаненко — запорожские. А где молодые воспитанники "Шахтера"? При том, что у них очень сильная школа.