Болельщики Наполи тепло встретили Гамшика, прибывшего из Китая (Видео)

Новости спорта:Экс-игрок Наполи Марек Гамшик переехал в Китай, но возвращается в Италию ради алкоголя.

В начале февраля 2019 года легенда и рекордсмен Наполи Марек Гамшик перешел в китайский клуб Далянь Ифан. 32-летний футболист получит крупную сумму за пребывание в Китае (27 миллионов евро).

Во время матча Наполи - Генк в Лиге чемпионов Гамшик появился на поле и тут же трибуны вспыхнули былой любовью к своему лидеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram LEGEND! #ForzaNapoliSempre Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli) 10 Дек 2019 в 11:22 PST

Словацкий футболист успел сыграть 14 матчей в Китае, сейчас клуб возглавил старый знакомый Гамшека Рафаэль Бенитес, но команда идет только на 9 месте.

Сам же футболист часто посещает Италию, где у него остался бизнес - вино!

Сейчас винодельня Гамшека в Конельяно (коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция) уже может похвастаться солидным ассортиментом. Цены, к слову, тоже не заоблачные – бутылка Каберне, Совиньон или Мерло стоит 5,9 евро. Есть и более дорогие варианты, вроде 6-литровой бутылки игристого вина за 225 евро.

Напомним, Наполи разгромил Генк со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.