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Болельщики Наполи тепло встретили Гамшика, прибывшего из Китая (Видео)

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Болельщики Наполи тепло встретили Гамшика, прибывшего из Китая (Видео)
16:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Экс-игрок Наполи Марек Гамшик переехал в Китай, но возвращается в Италию ради алкоголя.

В начале февраля 2019 года легенда и рекордсмен Наполи Марек Гамшик перешел в китайский клуб Далянь Ифан. 32-летний футболист получит крупную сумму за пребывание в Китае (27 миллионов евро). 

Во время матча Наполи - Генк в Лиге чемпионов Гамшик появился на поле и тут же трибуны вспыхнули былой любовью к своему лидеру.

 
 
 
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LEGEND! #ForzaNapoliSempre

Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Словацкий футболист успел сыграть 14 матчей в Китае, сейчас клуб возглавил старый знакомый Гамшека Рафаэль Бенитес, но команда идет только на 9 месте.

Сам же футболист часто посещает Италию, где у него остался бизнес - вино!

Сейчас винодельня Гамшека в Конельяно (коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция) уже может похвастаться солидным ассортиментом. Цены, к слову, тоже не заоблачные – бутылка Каберне, Совиньон или Мерло стоит 5,9 евро. Есть и более дорогие варианты, вроде 6-литровой бутылки игристого вина за 225 евро.

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Напомним, Наполи разгромил Генк со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Марек Гамшик.
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