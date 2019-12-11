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Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это

Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
17:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Наставник киевлян Алексей Михайличенко рассказал о подготовке ко встрече с Лугано.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал о готовности команды к матчу с Лугано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

"Насколько нам удалось отойти от поражения от Зари, покажет завтрашний день. Не скажу, что у нас все хорошо и отлично, но я надеюсь на это. На такие игры настраивать нет смысла, все хорошо понимают ее важность. Все знают, что в принципе все в наших руках.

К сожалению, из-за перебора желтых карточек мы не сможет рассчитывать на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Такая ситуация сложилась, но мы узнали об этом не вчера. Будем исходить из того, как мы видим игру без этих исполнителей.

Почему пропускаем в начале матчей? Может, потеря концентрации. Надо начинать игру, наверное, не с первого касания, а намного раньше. Это психологический фактор, с которым надо бороться, чтобы не совершать ошибки и не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру.

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Есть игроки с небольшими повреждениями. Не хотелось бы об этом пока говорить, у нас еще одна тренировка. Но на данный момент все нормально. Миколенко и Шепелев готовятся к матчу. Будем надеяться, что они окажутся готовыми на 100%. Но об этом можно будет судить только завтра утром, потому что у нас еще есть одно занятие", – рассказал Михайличенко на пресс-конференции.

Матч Динамо – Лугано состоится в Киеве на НСК Олимпийский в четверг, 12 декабря, и начнется в 19:55.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола, ФК Лугано.
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