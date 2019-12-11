Цыганков: Такой клуб, как Динамо, должен выходить с такой группы (Видео)

Новости спорта:Игрок киевлян Виктор Цыганков рассказал о подготовке к матчу со швейцарским клубом.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от встречи с Лугано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

"Нам надо входить в матчи с более высокой концентрацией, потому что бывают моменты, когда мы можем получить мяч в свои ворота. А начинать с 0:1 неприятно. Надеемся, что завтра все-таки команда выйдет более сфокусированной на том, чтобы не пропустить и забить как можно больше голов.

Мы должны звать болельщиков своей игрой, а не словами. Результаты команды сейчас не самые лучшие. Понятно, почему болельщики не ходят. Но команда постоянно отдается на поле, говорю это каждому болельщику. Но, конечно, для болельщиков главное результат. Надеюсь, завтра мы его добудем.

Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, добиваться результата. Я считаю для болельщиков и для клуба это очень важно. Такой клуб, как Динамо, должен выходить с такой группы с первого места. Но ситуация сложилась так, что нам надо победить, чтобы выйти хотя бы со второго. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас, а мы добудем победу", – рассказал Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

Матч Динамо – Лугано состоится в Киеве в четверг, 12 декабря, и начнется в 19:55.