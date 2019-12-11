Малиновский остался в запасе на матч Шахтер - Аталанта

Новости спорта:Определены стартовые составы команд на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Аталантой из Бергамо.

Решающая игра для донецкого Шахтера и всей футбольной Украины близится к своему началу на харьковском ОСК "Металлист". Действующему чемпиону Украины необходимо побеждать для того, чтобы никоим образом не зависеть от результата параллельного поединка между загребским Динамо и Манчестер Сити. Психологические игры имели место быть от тренерского штаба дончан: на послематчевой пресс-конференции после победной игры с Олимпиком (3:0), Луиш Каштру сделал прогноз, что стартовый состав той встречи будет на 75% совпадать с аналогичным на игру против Аталанты. Как можем отметить, 75% превратились в 100%. Другой важный момент для неравнодушных к украинскому футболу — отсутствие Малиновского в стартовом составе "Богемы".

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Дентиньо, Коноплянка.

Аталанта: Голлини — Мазьелло, Джимсити, Паломино — Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич, Гомес — Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Барроу, Арана, Ибаньес, Малиновский, Траоре, Хатебур.

Матч Шахтер — Аталанта начнется в 19:55 по киевскому времени.