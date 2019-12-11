Скачать
Среда, 11.12.2019
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Гаттузо возглавил Наполи
Гаттузо возглавил Наполи
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен
Есть изменения: состав сборной Украины на Хохфильцен

Малиновский остался в запасе на матч Шахтер - Аталанта

Малиновский остался в запасе на матч Шахтер - Аталанта
19:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Определены стартовые составы команд на поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Аталантой из Бергамо.

Решающая игра для донецкого Шахтера и всей футбольной Украины близится к своему началу на харьковском ОСК "Металлист". Действующему чемпиону Украины необходимо побеждать для того, чтобы никоим образом не зависеть от результата параллельного поединка между загребским Динамо и Манчестер Сити. Психологические игры имели место быть от тренерского штаба дончан: на послематчевой пресс-конференции после победной игры с Олимпиком (3:0), Луиш Каштру сделал прогноз, что стартовый состав той встречи будет на 75% совпадать с аналогичным на игру против Аталанты. Как можем отметить, 75% превратились в 100%. Другой важный момент для неравнодушных к украинскому футболу — отсутствие Малиновского в стартовом составе "Богемы".

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Дентиньо, Коноплянка.

Аталанта: Голлини — Мазьелло, Джимсити, Паломино — Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич, Гомес — Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Барроу, Арана, Ибаньес, Малиновский, Траоре, Хатебур.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

Матч Шахтер — Аталанта начнется в 19:55 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Шахтер - Аталанта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
02 Как Зенит за один вечер потерял все
03 Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
04 Следующий бой Усика: промоутер назвал соперника и дату
05 Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь