Гаттузо возглавил Наполи

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо.
Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом остаются пока неизвестными.
Фото можно посмотреть в "твиттере" "Наполи".
#WelcomeGattuso #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dzmNApimTX
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5-м месте.
"Наполи", имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.