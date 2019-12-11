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Гаттузо возглавил Наполи

Гаттузо возглавил Наполи
19:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо получил работу в Неаполе.

Новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо.

Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом остаются пока неизвестными.

Фото можно посмотреть в "твиттере" "Наполи".

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был "Милан", который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав на 5-м месте.

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"Наполи", имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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