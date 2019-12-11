Манчестер Сити вывел Шахтер в плей-офф Лиги Европы (Видео)

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22:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов загребское "Динамо" принимало "Манчестер Сити".

Встреча состоялась на стадионе "Максимир" в Загребе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо. На 34-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус сравнял счёт. В начале второго тайма, на 50-й минуте, Жезус оформил дубль и вывел "горожан" вперёд. Через 4 минуты он же забил третий гол за "Манчестер Сити". В концовке встречи, на 84-й минуте, хавбек "горожан" Филип Фоден довёл счёт до разгромного.

Динамо З - Манчестер Сити 1:4

Голы: Ольмо, 10 — Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

Лучшие моменты первого тайма:

Динамо З: Ливакович — Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже — Гойяк (Майер, 81), Моро, Ольмо — Кендзер (Гьира, 59), Петкович, Оршич (Хайрович, 81)

Манчестер Сити: Браво — Канселу, Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Менди — Фоден, Родри (Стерлинг, 77), Гюндоган — Марез, Жезус (Зинченко, 66), Б. Силва

Предупреждение: Адеми

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Напомним, "Манчестер Сити" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе С. Загребское "Динамо" заняло последнее, 4-е место и завершило выступление в турнире.

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