Гаттузо объяснил, почему согласился возглавить Наполи

Новости спорта:Новоиспеченный главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, почему решил возглавить неаполитанскую команду.

Напомним, ранее пост наставника неаполитанцев покинул итальянский специалист Карло Анчелотти.

"Выбрал "Наполи“, потому что это большой клуб, с великолепным президентом, отличными футболистами и сотрудниками. Сделать выбор было легко, я сразу согласился.

Мы очень мало говорили о деньгах. Может быть, мне не нужно много обсуждать имиджевые права, потому что я уродливый, бородатый и уже наполовину седой", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

"Наполи", имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.