Интер нацелился на полузащитника Барселоны

Новости спорта:Артуро Видаль может перебраться в Милан уже зимой.

Агент чилийского полузащитника Барселоны Артуро Видаля Фернандо Феличевич побывал на матче Интер — Барселона в Милане, где мог встретиться с руководством нерадзури, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По его информации, сейчас стороны пытаются договориться о различных вариантах перехода игрока: Интер намерен взять Видаля в аренду.

Решающие переговоры Феличевича с представителями миланского клуба должны состояться накануне Рождества. Ранее сообщалось, что каталонцы не станут отпускать игрока в январе.

Также Артуро Видаль может быть включен в сделку по трансферу форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.

В нынешнем сезоне Артуро провел 16 матчей за каталонцев, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. Барселона возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 34 очков в 15 турах, опережая Реал по дополнительным показателям.