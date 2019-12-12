Первый трансфер Гаттузо: кого хочет подписать Наполи

Новости спорта:Франк Кессье может присоединиться к Наполи

Полузащитник Милана Франк Кессье может присоединиться к Наполи, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Ивуарийца в составе своей команды хочет видеть новый тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, знакомый с ним по работе в Милане.

Милан не против продать Кессье в случае поступления привлекательного предложения.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего полузащитника единственный гол в 13 матчах россонери в чемпионате Италии.

Гаттузо был объявлен главным тренером Наполи вчера, сменив уволенного днем ранее Карло Анчелотти.

Наполи занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Интера на 17 очков. Милан — на десятом месте.