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Четверг, 12.12.2019
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Почеттино может возглавить экс-клуб Ярмоленко

Почеттино может возглавить экс-клуб Ярмоленко
10:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Маурисио Почеттино вскоре может возглавить дортмундскую Боруссию.

Дортмундская "Боруссия" рассматривает бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

Аргентинский специалист заинтересовал "Боруссию", так как главный тренер команды Люсьен Фавр находится под давлением в связи с последними результатами команды. Его контракт с немецким клубом рассчитан до конца следующего сезона, и руководство уже может начать искать замену швейцарцу.

Почеттино занимал место в топ-4 Премьер-лиги в каждом из последних четырех сезонов. Помимо «Боруссии» аргентинцем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Бавария», «Эвертон» и другие клубы.

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Напомним, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» 19 ноября. Аргентинский специалист возглавлял «шпор» с сезона-2014/15, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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