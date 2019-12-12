"Клоуны": футболист Шахтера раскритиковал VAR

Новости спорта:Андрей Тотовицкий не принимал участия в матче, но также внимательно следил за ним и высказал свое возмущение.

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил в Харькове со счетом 0:3 бергамской Аталанте. "Оранжево-черные" продолжат выступления в Лиге Европы, а их соперники вышли со второго места в плей-офф ЛЧ.

В одном из моментов форвард гостей Муриэль сфолил на Додо, совершив подкат сзади, при этом у него уже была желтая карточка. Однако арбитр Феликс Цвайер только назначил стандарт, а второй "горчичник", который означал бы красную, не стал показывать.

Хавбек Шахтера Андрей Тотовицкий не принимал участия в матче, но также внимательно следил за ним и высказал свое возмущение по этому поводу.

"И зачем VAR? Клоуны. Чистая красная Муриэлю", - написал он в своем Instagram.