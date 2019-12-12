Аталанта вошла в историю Лиги чемпионов: впечатляющее достижение

Новости спорта:Аталанта стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф после трех подряд поражений на старте группового раунда.

Аталанта стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вышла в плей-офф после трех подряд поражений на старте группового раунда.

Бергамаски стартовали с разгрома от загребского Динамо (0:4), уступил Шахтеру (1:2) во втором туре и был разгромлен теперь уже Манчестер Сити (1:5).

Тем не менее, в следующих трех матчах подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 7 очков и расположились в квартете на втором месте следом за Ман Сити.

Напомним, сегодня Аталанта крупно обыграла Шахтер (3:0) в Харькове, отправив Горняков в плей-офф Лиги Европы.

В сезоне 2002/03 похожее достижение удалось Ньюкаслу: Сороки заняли второе место в первом групповом раунде Лиги чемпионов после трех стартовых поражений, но во времена другого регламента вылетели во втором групповом раунде.

По итогам заключительного игрового дня в групповом раунде Лиги чемпионов определились все 16 участников плей-офф.