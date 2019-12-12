Хрустальный мальчик: вингер Баварии вновь получил травму

Новости спорта:Французский вингер Бавари Кингсли Коман получил тяжелую травму в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Вингер Баварии Кингсли Коман повредил колено во вчерашнем матче группового раунда Лиги чемпионов против Тоттенхэма (3:1), сообщает официальный сайт клуба.

Немецкий гранд пока не берется приводить сроки возвращения 23-летнего француза на поле.

В нынешнем сезоне Коман сыграл в 20 матчах мюнхенцев во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.

Бавария с максимальным показателем в шесть побед выиграла группу Лиги чемпионов и на сегодняшний день занимает только седьмое место в чемпионате Германии.

В ближайшем матче подопечные Ганса Флика примут Вердер в субботу, 14 декабря.