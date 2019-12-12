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Моуриньо - о матче с Баварией: Открыл много нового для себя

Моуриньо - о матче с Баварией: Открыл много нового для себя
11:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче группы ЛЧ против Баварии.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче группы ЛЧ против Баварии (1:3). По его словам, это был матч против действительно сильного соперника.

«Матч был очень важен для меня, но я не буду вслух говорить о своих выводах. Извлек для себя много ценной информации. Это была хорошая проверка для нас против сильного соперника», — цитирует Моуриньо официальный сайт УЕФА.

«Мне бы больше хотелось победить или сыграть вничью. Или проиграть 2:3, если бы тогда Сон реализовал свой шанс».

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Бавария уверенно заняла первое место в группе B, выиграв все шесть матчей. Тоттенхэм вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в понедельник в Ньоне.

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ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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