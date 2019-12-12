Моуриньо - о матче с Баварией: Открыл много нового для себя

Новости спорта:Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче группы ЛЧ против Баварии.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче группы ЛЧ против Баварии (1:3). По его словам, это был матч против действительно сильного соперника.

«Матч был очень важен для меня, но я не буду вслух говорить о своих выводах. Извлек для себя много ценной информации. Это была хорошая проверка для нас против сильного соперника», — цитирует Моуриньо официальный сайт УЕФА.

«Мне бы больше хотелось победить или сыграть вничью. Или проиграть 2:3, если бы тогда Сон реализовал свой шанс».

Бавария уверенно заняла первое место в группе B, выиграв все шесть матчей. Тоттенхэм вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в понедельник в Ньоне.