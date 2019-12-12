"Футбол идет на север": библиотека Parimatch пополнилась новой книгой

Новости спорта:Библиотека Parimatch пополнилась книгой о звездах немецкого футбола.

“Географическая” серия онлайн-библиотеки Parimatch, посвященная мировому футболу, пополнилась еще одной книгой. “Футбол идет на север. Нихт капитулирен!” А. Франкова и Б. Талиновского рассказывает об истории и современности сборной Германии, раскрывая секреты успеха “немецкой машины”.

Бундестим — одна из самых успешных команд мира, не раз преподносившая сюрпризы фанатам футбола. Кто бы ни был соперником сборной Германии, эта команда всегда придерживается своей тактики, играет дисциплинированно, до конца и выжимает максимум. С начала своей истории до сегодняшних дней они умеют выигрывать, даже когда никто этого не ждет, с завидным упорством повторяя “Чудо из Берна” 54-го года.

В чем же загадка необычайной успешности футбольной школы Германии, как она развивалась и как меняется в новых условиях? Компания Parimatch дает всем украинским любителям спорта возможность узнать обо всем этом и еще тысяче интересных деталей и особенностей, которые книга преподносит сквозь призму ярких, живых биографий выдающихся личностей немецкого футбола.

“Футбол идет на север” стала пятой книгой в онлайн-библиотеке Parimatch, где уже есть такие произведения как «Пеп. Конфиденциально» и «Эволюция Гвардиолы» Марти Перарнау, «Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру» А. Франкова и Б. Талиновского, а также «История Лиги Чемпионов» А. Франкова.

Скачать “Футбол идет на север” и другие книги можно абсолютно бесплатно — как меценат спорта №1 в Украине, Parimatch обеспечил всем желающим свободный доступ к актуальной и интересной информации на спортивную тематику. В ближайшем будущем спортивную библиотеку Parimatch должны пополнить книги о развитии футбола в других странах Европы — «Футбол идет на юг» и «Футбол живет на острове».