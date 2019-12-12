Зинченко - о матче с загребским Динамо: Рад вернуться

Новости спорта:Александр Зинченко вернулся на поле после травмы колена.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от участия в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо (1:4).

"Рад вернуться на поле", - написал Зинченко в своем Instagram.

Напомним, что украинец пропустил два месяца из-за травмы колена. В последний раз украинец появлялся на поле еще в начале октября, когда Сити проиграл Вулверхэмптону в матче чемпионата Англии (0:2).

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист стал лучшим украинским легионером в 2019 году.