"Мы идем дальше": Мораес прокомментировал поражение Шахтера

В среду, 11 декабря, Шахтер в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 принимал Аталанту. Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.
Таким образом, горняки вылетели из Лиги чемпионов и весной будут играть в Лиге Европы.
Форвард Шахтера Жуниор Мораес так прокомментировал исход матча.
"Множество ошибок сделали невозможным наш выход в следующий этап Лиги чемпионов. Это тяжелый удар, но это также и способ взрослеть, учиться и меняться к лучшему! Мы идем дальше!", — написал Мораес в Instagram.
Напомним, Андрей Пятов установил личный анти-рекорд в еврокубках, пропустив в 23-м поединке подряд.