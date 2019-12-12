"Мы идем дальше": Мораес прокомментировал поражение Шахтера

Новости спорта:Бразилец Мораес видит позитивные моменты в таком поражении Шахтера.

В среду, 11 декабря, Шахтер в рамках 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 принимал Аталанту. Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Таким образом, горняки вылетели из Лиги чемпионов и весной будут играть в Лиге Европы.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес так прокомментировал исход матча.

"Множество ошибок сделали невозможным наш выход в следующий этап Лиги чемпионов. Это тяжелый удар, но это также и способ взрослеть, учиться и меняться к лучшему! Мы идем дальше!", — написал Мораес в Instagram.

Напомним, Андрей Пятов установил личный анти-рекорд в еврокубках, пропустив в 23-м поединке подряд.