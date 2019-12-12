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Гаттузо отказал 18 клубам ради Наполи

Гаттузо отказал 18 клубам ради Наполи
16:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем согласился возглавить "Наполи".

По информации издания La Repubblica, Гаттузо мог получить работу в "Валенсии", "Дженоа", а также в клубах из Москвы, Китая и Греции.

Напомним, в "Наполи" 41-летний специалист сменил Карло Анчелотти. О назначении было объявлено 11 декабря. Ранее Дженнаро возглавлял "Милан", "Пизу", ОФИ, "Палермо" и "Сьон".

"Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской серии А. В 15 матчах команда из Неаполя набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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В 16-м туре чемпионате Италии "Наполи" сыграет с "Пармой". Встреча состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" 14 декабря, начало — в 20:00 мск.

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ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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