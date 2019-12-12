Роналду больше не самый дорогой игрок Серии А

Новости спорта:Новым лидером рейтинга является одноклубник португальца Пауло Дибала.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду подешевел с 90 млн евро до 75 млн в обновленном рейтинге Transfermarkt. Таким образом, 34-летний португалец пропустил вперед себя нового лидера рейтинга, своего одноклубника Пауло Дибалу, а также Лаутаро Мартинеса из Интера.d

Лаутаро продемонстрировал наибольший прогресс по сравнению с предыдущим рейтингом: его цена выросла вдвое, с 40 до 80 млн евро.

В 75 млн евро, кроме Роналду, оцениваются еще трое игроков: защитник Наполи Калиду Кулибали, форвард Интера Ромелу Лукаку и бек Юве Маттейс Де Лигт.

Самый дорогой вратарь Серии А – 20-летний страж ворот Милана Джанлуиджи Доннарумма, цена на которого осталась без изменений – 55 млн евро.

Подорожал и хавбек сборной Украины Руслан Малиновский. Теперь он стоит 14 млн евро.