Сабо: Динамо сейчас очень слабое

Новости спорта:Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча киевлян с "Лугано" в Лиге Европы.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка киевлян с "Лугано" в Лиге Европы.

"Перед этой игрой очень боязно за "Динамо". Сейчас команда очень слабая. Средней линии нет. Матч с "Зарей", в котором бело-синие уступили по всем статьям, только подтверждает мои опасения.

Что происходит с центральными полузащитниками, непонятно. Радует разве что Сидорчук, но капитан не сыграет в матче с "Лугано" из-за удалении в поединке против Мальме. И это может стать проблемой. Кто свяжет оборону с атакой, мне сказать трудно. Гармаш, Буяльский, Шапаренко… Они заметно снизили свой потенциал.

Все мы будем переживать за "Динамо". И я не могу не отдать им победу хотя бы потому, что соперник у них — команда, по европейским меркам, ниже среднего уровня", — считает Сабо.

Матч Лиги Европы "Динамо" — "Лугано" состоится в четверг, 12-го декабря, в 19:55 по киевскому времени.