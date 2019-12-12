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Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан

Внутренний конфликт в Шахтере: высказался капитан
20:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Похоже, капитан "горняков" остался недоволен высказываниями Тараса Степаненко после поражения от Аталанты.

Полузащитник Шахтера Тайсон опубликовал историю в Инстаграме, которая, скорее всего, является ответом на слова Тараса Степаненко.

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", — написал бразилец.

Вероятно, Тайсона возмутило интервью Тараса Степаненко, в котором тот, среди прочего, заявил: "Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отбрасывают мячи, выбивают, а потом не едут на важную игру с Зарей. Это вопрос уважения к команде, к клубу и болельщикам. Я считаю, это неправильно".

Напомним, бразилец на 95-й минуте игры с Олимпиком при счете 3:0 в пользу Шахтера получил желтую карточку за то, что отбросил мяч и теперь пропустит матч с Зарей.

Степаненко жестко прошелся по лидеру Шахтера

Сам Тайсон мог намекать на ошибку Степаненко в эпизоде с третьим голом Аталанты в ворота Шахтера – Тарас хотел скинуть Андрею Пятову, однако вместо этого сделал голевую передачу на Робина Госенса.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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