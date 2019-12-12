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Украинское "трио" Гента начнет игру против Александрии с первых минут

Украинское "трио" Гента начнет игру против Александрии с первых минут
21:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Гент

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским Гентом и Александрией.

В заключительном матче в этом еврокубковом сезоне подопечные Владимира Шарана сразятся против бельгийского Гента. И, в качестве подарка для украинского телезрителя, тренерский штаб под руководством Йесса Торупа решил выставить в стартовом составе сразу трех наших соотечественников — Игоря Пластуна, Романа Безуса и Роман Яремчука.

Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дрышлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака. 

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Матч Гент — Александрия начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, ФК Гент.
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