Украинское "трио" Гента начнет игру против Александрии с первых минут

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на поединок шестого тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским Гентом и Александрией.

В заключительном матче в этом еврокубковом сезоне подопечные Владимира Шарана сразятся против бельгийского Гента. И, в качестве подарка для украинского телезрителя, тренерский штаб под руководством Йесса Торупа решил выставить в стартовом составе сразу трех наших соотечественников — Игоря Пластуна, Романа Безуса и Роман Яремчука.

Гент: Каминьски — Кастро-Монтес, Пластун, Люстиг, Асаре — Кумс, Овусу, Безус, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Акбиб, Чакветадзе, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Верстрате.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Дрышлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака.

Матч Гент — Александрия начнется в 22:00 по киевскому времени.