Мальме обыграл Копенгаген и занял первое место в группе Динамо

Новости спорта:Состоялся матч группового этапа Лиги Европы между соперниками киевского Динамо.

В последнем туре группового раунда Лиги Европы Копенгаген дома принимал соседей из Мальме и не сумел добыть очки в этом матче.

Тем не менее, из-за неудачного результата киевского Динамо в параллельном поединке, Копенгаген вышел из группы. Мальме же, этой победой гарантировал себе первое место, а с ним и статус сеяного во время жеребьевки 1/16 финала.

Копенгаген - Мальме 0:1

Гол: Папаяннопулос, 77 (автогол).

Копенгаген: Юнссон — Варела (Бартолец, 84), Папаяннопулос, Бьелланд, Бенгтссон - Мудражия (Хольсе, 46), Томсен (Сантос, 80), Фальк, Фишер — Н’Дойе, Сотериу.

Мальме: Далин — Ларссон, Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 60) — Ракип (Молинс, 68), Инносент, Кристиансен (Левицки, 80), Рикс - Траустасон, Розенберг.

Предупреждения: Фишер, Фальк, Томсен - Кристиансен, Бенгтссон, Инносент, Ракип, Ларссон.