Скачать
Четверг, 12.12.2019
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Меркушина завоевала серебро в Риднау
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)
Стартовал клубный чемпионат мира по футболу (Фото, Видео)

Мальме обыграл Копенгаген и занял первое место в группе Динамо

Мальме обыграл Копенгаген и занял первое место в группе Динамо
22:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Состоялся матч группового этапа Лиги Европы между соперниками киевского Динамо.

В последнем туре группового раунда Лиги Европы Копенгаген дома принимал соседей из Мальме и не сумел добыть очки в этом матче.

Тем не менее, из-за неудачного результата киевского Динамо в параллельном поединке, Копенгаген вышел из группы. Мальме же, этой победой гарантировал себе первое место, а с ним и статус сеяного во время жеребьевки 1/16 финала.

Копенгаген - Мальме 0:1

Гол: Папаяннопулос, 77 (автогол).

Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)

Копенгаген: Юнссон — Варела (Бартолец, 84), Папаяннопулос, Бьелланд, Бенгтссон - Мудражия (Хольсе, 46), Томсен (Сантос, 80), Фальк, Фишер — Н’Дойе, Сотериу.

Мальме: Далин — Ларссон, Нильсен, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 60) — Ракип (Молинс, 68), Инносент, Кристиансен (Левицки, 80), Рикс - Траустасон, Розенберг.

Предупреждения: Фишер, Фальк, Томсен - Кристиансен, Бенгтссон, Инносент, Ракип, Ларссон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Копенгаген, Футбол, ЛЕ, ФК Мальме, Копенгаген - Мальме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
02 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
03 "Рекорд" Акинфеева близко: Пятов установил антирекорд в еврокубках
04 "Это не отговорки": Каштру не понимает, за что удалили Додо
05 Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь