Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

Новости спорта:Александрия проиграла Генту на выезде в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бронзовые призеры чемпионата Украины футболисты "Александрии" на выезде со счетом 1:2 уступили бельгийскому "Генту" в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА и досрочно завершили выступление в еврокубках сезона-2019/20.

Авторами голов на "Гент Стэдиум" стали форвард хозяев Лоран Депуатр, отличившийся на 7-й и 16-й минутах после результативных передач украинского хавбека "Гента" Романа Безуса, и защитник "Александрии" Денис Мирошниченко (54).

В другом поединке группы I немецкий "Вольфсбург" дома обыграл французский "Сент-Этьен".

Итоговое турнирное положение: "Вольфсбург" - 12 очков, "Гент" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.