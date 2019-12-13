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Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)

Александрия поражением завершила еврокубковый сезон (Видео)
07:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Александрия проиграла Генту на выезде в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бронзовые призеры чемпионата Украины футболисты "Александрии" на выезде со счетом 1:2 уступили бельгийскому "Генту" в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА и досрочно завершили выступление в еврокубках сезона-2019/20.

Авторами голов на "Гент Стэдиум" стали форвард хозяев Лоран Депуатр, отличившийся на 7-й и 16-й минутах после результативных передач украинского хавбека "Гента" Романа Безуса, и защитник "Александрии" Денис Мирошниченко (54).

В другом поединке группы I немецкий "Вольфсбург" дома обыграл французский "Сент-Этьен".

Итоговое турнирное положение: "Вольфсбург" - 12 очков, "Гент" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

"Александрия" проиграла "Генту" и завершила еврокубковый сезон

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 16 декабря в швейцарском Ньоне.

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Лига Европы, Футбол, Видео, ФК Александрия, Новости футбола, ЛЕ, ФК Гент, Гент - Александрия.
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