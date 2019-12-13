Лига Европы. Результаты всех матчей 12.12.19

Новости спорта:В четверг, 12 декабря, в Лиге Европы были сыграны последние матчи 6-го тура групповой стадии.

В групповом турнире Лиги Европы УЕФА-2019/20 состоялись поединки заключительного, шестого игрового дня, по итогам которых определились все участники плей-офф розыгрыша.

Как сообщалось ранее, оба украинских футбольных клуба - киевское "Динамо" и "Александрия" - не сумели пробиться в 1/16 финала турнира.

"Бело-синие" на финише основной сетки турнира не смогли обыграть швейцарский "Лугано" (1:1) и заняли третье место в квартете В. "Александрия" финишировала четвертой в группе I, проиграв в последнем еврокубковом матче сезона бельгийскому "Генту" (1:2).

Украину в плей-офф Лиги Европы УЕФА теперь будет представлять лишь донецкий "Шахтер", которому не нашлось места в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (третья позиция в квартете С).

Результаты матчей 6-го тура Лиги Европы:

группа А - АПОЕЛ (Кипр) - "Севилья" (Испания) - 1:0, "Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1

турнирное положение: "Севилья" - 15 очков, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4;

группа В - "Динамо" (Киев, УКРАИНА) - "Лугано" (Швейцария) - 1:1, "Копенгаген" (Дания) - "Мальме" (Швеция) - 0:1

турнирное положение: "Мальме" - 11 очков, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3;

группа С - "Хетафе" (Испания) - "Краснодар" (Россия) - 3:0, "Базель" (Швейцария) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:0

турнирное положение: "Базель" - 13 очков, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1;

группа D - ПСВ (Голландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:1, ЛАСК (Австрия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:0

турнирное положение: ЛАСК - 13 очков, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1;

группа Е - "Ренн" (Франция) - "Лацио" (Италия) - 2:0, ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0

турнирное положение: "Селтик" - 13 очков, ЧФР - 12, "Лацио" - 6, "Ренн" - 4;

группа F - "Айнтрахт" (Германия) - "Гимарайнш" (Португалия) - 2:3, "Стандарт" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2

турнирное положение: "Арсенал" - 11 очков, "Айнтрахт" - 9, "Стандарт" - 8, "Гимарайнш" - 5;

группа G - "Порту" (Португалия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 3:2, "Рейнджерс" (Шотландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

турнирное положение: "Порту" - 10, "Рейнджерс" - 9, "Янг Бойз" - 8, "Фейеноорд" - 5;

группа Н - "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1, "Эспаньол" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 0:1

турнирное положение: "Эспаньол" - 11 очков, "Лудогорец" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5;

группа I - "Гент" (Бельгия) - "Александрия" (УКРАИНА) - 2:1, "Вольфсбург" (Германия) - "Сент-Этьен" (Франция) - 1:0

турнирное положение: "Гент" - 12 очков, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3;

группа J - "Рома" (Италия) - "Вольфсберг" (Австрия) - 2:2, "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Истамбул Башакшехир" (Турция) - 1:2

турнирное положение: "Истамбул Башакшехир" - 10 очков, "Рома" - 9, "Боруссия" - 8, "Вольфсберг" - 5;

группа K - "Слован" (Словакия) - "Брага" (Португалия) - 2:4, "Вулверхэмптон" (Англия) - "Бешикташ" (Турция) - 4:0

турнирное положение: "Брага" - 14 очков, "Вулверхэмптон" - 13, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3;

группа L - "Партизан" (Сербия) - "Астана" (Казахстан) - 4:1, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - АЗ "Алкмаар" (Голландия) - 4:0

турнирное положение: "Манчестер Юнайтед" - 13 очков, АЗ "Алкмар" - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3.

В плей-офф Лиги Европы пробились: победители квартетов - "Арсенал", "Базель", "Брага", "Гент", "Истанбул Башакшехир", пожалуйста, "Мальме", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Севилья" , "Селтик", "Эспаньол"; вторые места в группах - "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЭЛ, "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Копенгаген", "Лудогорец", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе", ЧФР; третьи места в Лиге чемпионов - "Аякс" (Голландия), "Бенфика" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Италия), "Шахтер" (Донецк, УКРАИНА), "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пройдет 16 декабря в Ньоне (Швейцария). Матчи этой стадии розыгрыша состоятся 20 и 27 февраля 2020 года.