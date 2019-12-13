"Ситуация очень неприятная": Михайличенко о вылете Динамо из ЛЕ (Видео)

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07:30 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта:Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итоги матча против Лугано.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью своих подопечных в матче заключительного тура Лиги Европы против "Лугано" (1:1).

"В том, что произошло, виноваты все. Прежде всего - я. Задачу не выполнили, а именно я отвечаю за результат.

Что же касается сегодняшнего матча, который, к сожалению, подвел итог нашего выступления в еврокубках этого сезона, то, как и в ряде других поединков, мы допустили много ошибок. У нас были в этой Лиге Европы хорошие игры, но наши ошибки и их количество слишком часто не позволяли добиваться результата. Наверное, нельзя сказать, что сегодня мы не наиграли на победу. Но то, что мы ошибаемся, пропускаем гол и не можем забить сами, это, конечно, проблема. А проблемы нужно решать на тренировках, в работе.

Разговора с президентом клуба еще не было. Действительно, ситуация очень неприятная - мы обязаны были выходить из этой группы, добиваться результата во многих матчах.

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Но я бы не стал сравнивать сегодняшний матч с поединком, например, против "Зари". В матче с луганчанами у нас очень многое не получалось в организации игры. Это было главной нашей проблемой и моей ошибкой. Сегодня же нам не хватило реализации моментов и реализации того преимущества, которое мы имели над соперником. При этом пропустили после одного момента у наших ворот - как видим, соперники не прощают нам ошибок", - рассказал Михайличенко.

Напомним, киевское "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы - 1:1. Украинский клуб прекратил выступления в еврокубках.

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